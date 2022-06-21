Москва, , 17:07 — REGNUM Решение властей Китая о «невоенном» использовании армии могут свидетельствовать о подготовке к специальной военной операции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Народно-освободительная армия Китая

«Исключать военную операцию Китая на Тайване нельзя. Но, учитывая последние заявления американских политиков и существование договора о безопасности с Тайванем, США направят свой военный контингент на помощь островному государству», — заявил эксперт.

Целями взаимных ударов сторон станут как американские военные корабли, так и материковый Китай, а после — Гуам и Гавайские острова, уверен политолог.

Война может перерасти в планетарный формат, хотя до 2022 года американские военные эксперты говорили, что единственной точкой для возможного столкновения Китая и США может быть Африка, напомнил эксперт.

«От происходящего в шоке архитектор американской геополитики Генри Киссинджер. США могут попасть в ловушку, созданную своими же руками. И, соответственно, проиграть все глобальное противостояние. Украина и Тайвань — ключи к глобальному превосходству» — заключил Бредихин.

Напомним, что в Китае вводят положения об армейских действиях «невоенного характера», позволяющие использовать вооруженные силы за рубежом.