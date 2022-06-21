Вашингтон, 21 июня, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в Киев отказали главе Украины Владимиру Зеленскому в оперативных поставках вооружений. Об этом сообщает обозреватель Дойл МакМанус в статье для американского издания Los Angeles Times.

president.gov.ua Шольц прибыл в Киев вместе с Макроном и Драги

«Тройка (лидеров) не предоставила того, чего больше всего хотел Зеленский: быстрой поставки нового оружия», — пишет обозреватель.

Он также отметил, что порядка 40% опрошенных жителей Германии и Франции выступили за быстрое окончание боевых действий, даже если это потребует уступки со стороны Киева. Еще 20% опрошенных считают, что Россия должна «проиграть».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф в своей статье для издания Foreign Policy отметил, что власти ФРГ являются противниками «унижения» России и в ситуации конфликта на Украине готовы скорее разочаровать киевский режим.

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