Москва, 21 июня, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Торги по нефти 20 июня завершились ростом. Баррель нефти Brent подорожал на 0,84%, до $114,19, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти

Покупатели защитили зону поддержки $110-$111 на фоне низких объемов из-за выходного в США. Ближе к закрытию дня цена восстановилась до $114 и 21 июня на торгах в Азии рост продолжился до $115,94.

Бычий тренд сохраняется, пока цена торгуется выше уровня $110. Как только продавцы смогут закрыть неделю ниже него, на рынке начнется нисходящая коррекция с целью $100.

Рост котировок сдерживается ралли доллара на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, а также опасений, что Штаты окажутся в рецессии из-за политики центрального банка и замедления экономического роста.

Сегодня, 21 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $115,60 за баррель. Сейчас покупатели надеются на увеличение спроса на нефть со стороны Китая, когда страна полностью снимет все ограничительные меры против коронавируса.

Учитывая, что утром фьючерсы на нефть торгуются в плюсе, а индекс доллара в минусе, на сегодня цель по нефти $118,50.

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