Кемерово, , 08:19 — REGNUM В городе Кемерово сегодня, 21 июня, состоится акция «Огненные картины войны». Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

«Накануне Дня памяти и скорби ровно в 23:00 (время местное) в сквере около ДК шахтёров загорятся около 1,3 тысячи свечей, — рассказали в администрации муниципадитета. — В акции примут участие «Волонтёры Победы», представители молодёжных и детских общественных организаций, неравнодушные кемеровчане. Из свечей они выложат картину — образ труженицы тыла на оборонном предприятии».

А завтра, 22 июня, в 22:00 у памятника воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, пройдёт акция «Свеча памяти».