Тампа, США, 21 июня, 2022, 08:18 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в третьем матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

Wayne Никита Кучеров

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Энтони Чирелли, Ондржей Палат, Ник Пол, Стивен Стэмкос, Пэт Марун и Кори Перри. Российский форвард Никита Кучеров отдал две результативные передачи.

В составе «Колорадо» дубль оформил нападающий Габриэль Ландеског. Кроме того, судьи отметили гол российского форварда Валерия Ничушкина из-за офсайда.

Таким образом, «Тампа» сократила оставание в серии — 1:2. Следующий матч состоится 23 июня.