Москва, , 08:17 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе на его готовность воевать лопатами.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наёмников, все вы в течение суток разбежитесь», — отметил Володин в телеграм-канале.

Для Кулебы сегодняшняя ситуация на Украине — очередное телевизионное шоу, убежден спикер Госдумы.

«И если возьмёте в руки — впервые в жизни — лопату, то только для того, чтобы попозировать. У вас счета в зарубежных банках. Семьи находятся за пределами Украины», — добавил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МИД Украины Кулеба заявил о том, что даже если страны Запада перестанут поставлять оружие Украине, военные страны все равно будут воевать, сражаясь даже лопатами. Кроме того, глава украинского МИД добавил, что, по его мнению, у Киева гораздо меньше оружия, чем у России, и особенно запасов артиллерийских снарядов.

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