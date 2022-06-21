21 июня 2022 | Время чтения 5 мин

Пользователи социальных сетей, реагируя на очередную публикацию в американской прессе, выражают поддержку Путину, считая, что Запад «загоняет себя в западню».

Михаил Кадыков, , 10:40 — REGNUM Пользователи социальных сетей отреагировали на «новостную портянку», которую выдало американское агентство Bloomberg из сообщения о том, что ранее президент России Владимир Путин поздравил с днём рождения председателя КНР Си Цзиньпина. Профессор государственного управления в американском колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей, «накатавший целую статью» для одного из медийных рупоров США, заявляет о «сигналах Западу», «зашифрованном послании», что вызвало ироничные комментарии в соцсетях в России.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Информационным поводом для публикации в Bloomberg стало сообщение практически недельной давности о том, что Владимир Путин провёл телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином в день рождения китайского лидера. В ходе телефонного общения лидеры России и Китая отметили, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Автор публикации считает, что через поздравление российский президент направил сигнал западным странам, напоминая, что «Путин и Си, которые встречались друг с другом 38 раз с 2013 года, по сообщениям, являются близкими друзьями».

«Их телефонный разговор был приурочен к дню рождения лидера Китая, но он был организован и для того, чтобы отправить послание Западу», — говорится в статье.

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Автор материала отмечает, что лидеров России и КНР связывают особые дружеские отношения, схожие ценности и особая антипатия к западным странам. Обе страны сегодня более объединены, чем во времена Холодной войны, вместе с тем противостоящие им силы более слабы.

Публикация на сообщение почти недельной давности стала поводом для обсуждения в социальных сетях. Большинство пользователей с иронией отмечают, что западные издания продолжают искать «тайные смыслы» там, где Путин говорит «открыто и прямо», а другие просят журналистов дать «расшифровку послания» Западу, которое «направлено на Восток».

«Чёрную метку Западу Путин ещё в 2008-м отправил, а эти всё какие-то тайные смыслы ищут», — считает d k.

«Целую портянку вытрясли из одного поздравительного звонка», — иронизирует над богатым воображением автора пользователь с ником Бармалей.

«А тайное послание инопланетянам там не нашлось? Ещё бы морзянкой передал», — шутит Анна В.

Некоторые предлагают западным журналистам не «версии городить», а учиться слушать и «видеть очевидное».

«А они пробовали не шифровки искать, а слушать? Зачем Путину зашифровывать послания Западу, если он уже много раз своими словами и действиями всё сказал?» — не понимает Алекс.

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«Не вижу шифра, все чётко, кратко, без сантиментов и намёков, не оставляя возможности для маневра старику Байдену!» — реагирует Versia.

«К чему Путину шифровать послание Западу, тратя драгоценное время в разговорах, да ещё направлять его через Си?» — также находится в недоумении Полина.

«Они всегда лучше нас самих знают, о чём мы думаем и мечтаем. И разубеждать их бесполезно», — добавляет Виктор Щ.

Владимир Путин говорит по телефону Kremlin.ru

Есть и комментаторы, которые в ответ предлагают свои «расшифровки посланий» Западу.

«В Китае не глухие и хорошо слышат, когда в США и ЕС его называют одной из главных угроз их навязываемому демократическому миру. Выход лишь один: ни в коем случае не отпускать Россию и налаживать с ней тесные обоюдовыгодные отношения», — даёт «расшифровку» Антон К.

«Две древние цивилизации. С огромным опытом предков. Два сильных лидера, поддерживающих друг друга. Это бесценно», — пишет Антон Р.

Пользователи социальных сетей в продолжение темы выражают поддержку российскому лидеру, считая, что Запад «загоняет себя в западню».

«Кому надо — тот поймёт. Радует, что Владимир Владимирович в очередной раз показал, кто тут в политике главный», — добавляет Павел В.

«Им давно пора было прислушаться к Путину, теперь они только вынуждены играть по его правилам», — считает Владимир А.

«Не понимаю, зачем Европа построила такой союз с Америкой, у которой, кроме фантиков, ничего нет, если можно было построить союз с Россией и получать нефть и газ на хороших условиях и не только», — недоумевает Диман П.

«Все те, кто заключает какие-то отношения с дядей Сэмом, — обязательно когда-нибудь будут ограблены», — вставляет реплику Владимир К.

«Так кто тогда Запад без сырья и товаров? Или они там рассчитывают, что имеют право диктовать России и Китаю, как им жить и как выстраивать отношения? Россия и Китай добились в своих отношениях больше, чем Китай и США, продвигая свои совместные интересы не только в бизнесе, но и создавая свою модель мировой политики и взаимоотношений, новый мировой порядок», — рассуждает Антон К.

«Запад загнал себя в западню. Синдром превосходства даром не проходит», — делает вывод Александр Ф.

Также респонденты высказываются о возможных последствиях противостояния.

«США бьют санкциями по Китаю, России и ЕС, но только от этого никому не лучше, вся мировая экономика падает, в том числе и растут проблемы у американцев. США скоро из-за внутренних проблем, созданных из-за собственных санкций и халатного отношения к выполнению задач, недостижения целей, полностью переключатся на самих себя, бросив все внешние обязательства, которые придумали для собственного интереса», — полагает Рашит.

«Запад морально деградирует, превращаясь в тупиковую ветвь человеческой цивилизации. Наша задача — противостоять этому гниению, предлагая остальному миру добрососедство, взаимовыгодное сотрудничество и взаимное уважение прав и интересов друг друга», — заключает Игорь Л.