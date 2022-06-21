Донецк, 21 июня, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Один человек погиб на территории Донецкой Народной Республики при обстрелах украинских войск за последние сутки. Об этом 21 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР со ссылкой на информацию МЧС.

Обстрел

В период с 8:00 20 июня по 8:00 21 июня в результате украинских обстрелов погиб один житель республики, ещё 16 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ выпустили две ракеты «Точка-У» по населённым пунктам ЛНР.