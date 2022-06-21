Кызыл, 21 июня, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Туве вводится единый тариф на услуги регионального оператора по вывозу отходов. С 1 июля он составит 513,33 рубля за 1 кубометр, что ниже действующего тарифа на 3,18 рубля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Соответственно, изменится размер ежемесячной платы на одного человека. Так, жители домов Кызыла будут платить 101,38 рубля в месяц за одного прописанного в квартире человека (при нормативе 2,37 кубометра в год), в небольших городах, а также крупных сёлах — 40,64 рубля (норматив — 0,95 кубометра).

«Норматив накопления мусора для жителей остальных населенных пунктов республики составляет 0,97 кубометров на одного человека в год. Для них плата за вывоз бытового хлама будет составлять 41,49 рублей», — добавили в правительстве.

Пониженный тариф будет действовать до 31 мая 2023 года.