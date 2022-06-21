Джакарта, 21 июня, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Президенту Индонезии Джоко Видодо исполняется 61 год, сообщает Kompas.

Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

Сегодня, 21 июня 2022 года, президент Индонезии Джоко Видодо отмечает день рождения. Глава индонезийского государства не привык праздновать свой собственный день рождения. Ежегодно многие деятели поздравляют Джоко Видодо с днем рождения, будь то министры, главы регионов и знаменитости.

Сегодня, в свой 61-й день рождения, президент планирует принять участие в национальной рабочей встрече Демократической партии борьбы Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд подтвердил новость о запланированной встрече президента Джоко Видодо и президента России Владимира Путина в Москве 30 июня 2022 года.

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