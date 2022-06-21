Москва, 21 июня, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Рубль 20 июня закрылся в положительной зоне против своих конкурентов. Он продолжает удерживать позиции на максимальных отметках, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли. Доллары

Пара доллар/рубль снизилась на 1,38%, до 55,63 руб., евро/рубль — на 0,03%, до 58,84 руб., фунт/рубль — на 5,76%, до 71,49 руб.

Рубль с открытия торгов стал укрепляться, обновив семилетний максимум против американского доллара. Поддержку ему в течение дня оказал повышенный спрос со стороны экспортеров. Компании готовятся к пику налоговых выплат июня.

Спрос на иностранную валюту сохраняется на низком уровне из-за сокращения импорта. В паре USDRUB_TOM средний торговый объем за последние 60 дней составляет $1,48 млрд, за 30 дней — $1,80 млрд. Объем повышается, но все еще в два раза меньше, чем до военной спецоперации.

Представители правительства начали прибегать к словесным интервенциям поскольку сильный рубль больно бьет по российскому бюджету и экспортерам.

Экспортеры получают меньше рублевой выручки, соответственно бюджет недополучает доход. Рубль дорожает ко всем валютам, делая энергоресурсы неконкурентными на мировом рынке. Из-за этого российские нефтяные компании идут на скидки.

Позиция ЦБ РФ к валютному курсу остается прежней. Регулятор занимается таргетированием инфляции и считает, что ситуация нормализуется через механизм процентных ставок и возобновление импорта.

Сегодня, 21 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $115,60 за баррель. За счет налогового периода и нарушенного баланса между спросом и предложением, у рубля достаточно сил, чтобы удерживать позиции около уровня 56 рублей и обновлять максимумы.

Высока вероятность укрепления рубля против доллара до 53 рублей на продажах экспортерами валютной выручки.

Читайте также: Доллар на Мосбирже подешевел на 1,03%, до 55,82 рубля