Сын Илона Маска решил разорвать связь с отцом, поменять имя и пол
Вашингтон, 21 июня, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Решение окончательно порвать все связи с отцом, поменять имя и пол принял сын американского миллиардера Илона Маска Ксавьер Александр Маск. Об этом 20 июня сообщает Reuters.
Сын Маска, которому исполнилось 18 лет, подал запрос на изменение официальных данных ещё в апреле, по данным Reuters, судебные документы были размещены на сайте PlainSite.org. Своё решение сын Маска объясняет тем, что не проживает со своим биологическим отцом и не хочет быть с ним связан «каким-либо образом, в каком-либо виде или форме».
Кроме того, Ксавьер Александр Маск подал в суд ходатайство об официальном изменении пола в документах с мужского на женский, он также решил зарегистрировать новое имя.
Напомним, Ксавьер Александр, как и его брат-близнец Гриффин, является сыном Маска и его бывшей супруги Джастин Уиллсон, с которой миллиардер развёлся в 2008 году. Близнецы появились на свет с помощью ЭКО. Всего у Маска и Уиллсон пятеро детей.
У самого Маска семеро детей, матерью двоих самых младших из них является певица Граймс (Клэр Буше). Младшая дочь Маска появилась на свет в 2021 году, её выносила суррогатная мать.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что певица Граймс после расставания с Маском назвала его «лучшим другом» и «любовью всей жизни».