Вашингтон, 21 июня, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Решение окончательно порвать все связи с отцом, поменять имя и пол принял сын американского миллиардера Илона Маска Ксавьер Александр Маск. Об этом 20 июня сообщает Reuters.

Heisenberg Media Илон Маск

Сын Маска, которому исполнилось 18 лет, подал запрос на изменение официальных данных ещё в апреле, по данным Reuters, судебные документы были размещены на сайте PlainSite.org. Своё решение сын Маска объясняет тем, что не проживает со своим биологическим отцом и не хочет быть с ним связан «каким-либо образом, в каком-либо виде или форме».

Кроме того, Ксавьер Александр Маск подал в суд ходатайство об официальном изменении пола в документах с мужского на женский, он также решил зарегистрировать новое имя.

Напомним, Ксавьер Александр, как и его брат-близнец Гриффин, является сыном Маска и его бывшей супруги Джастин Уиллсон, с которой миллиардер развёлся в 2008 году. Близнецы появились на свет с помощью ЭКО. Всего у Маска и Уиллсон пятеро детей.

У самого Маска семеро детей, матерью двоих самых младших из них является певица Граймс (Клэр Буше). Младшая дочь Маска появилась на свет в 2021 году, её выносила суррогатная мать.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что певица Граймс после расставания с Маском назвала его «лучшим другом» и «любовью всей жизни».