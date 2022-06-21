Луганск, 21 июня, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Украинские войска дважды за сутки атаковали территорию Луганской Народной Республики. Об этом 21 июня сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

VoidWanderer «Точка-У»

Оба удара нанесены с применением тактических ракет «Точка-У». Они атаковали населённые пункты Стаханов и Зимогорье. Всего выпущено две ракеты.

В Зимогорье в результате обстрела получила ранение женщина 1983 года рождения. В представительстве пояснили, что данные о пострадавших и повреждениях пока уточняются.