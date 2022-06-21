ВСУ нанесли удары ракетами «Точка-У» по Стаханову и Зимогорью в ЛНР
Луганск, 21 июня, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Украинские войска дважды за сутки атаковали территорию Луганской Народной Республики. Об этом 21 июня сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.
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«Точка-У»
Оба удара нанесены с применением тактических ракет «Точка-У». Они атаковали населённые пункты Стаханов и Зимогорье. Всего выпущено две ракеты.
В Зимогорье в результате обстрела получила ранение женщина 1983 года рождения. В представительстве пояснили, что данные о пострадавших и повреждениях пока уточняются.