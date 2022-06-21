Хельсинки, 21 июня, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Явный прогресс по ряду вопросов был достигнут на переговорах Финляндии, Швеции и Турции по членству Хельсинки и Стокгольма в НАТО. Об этом сообщили 20 июня в канцелярии финского президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Отмечается, что встреча в Брюсселе длилась почти пять часов. По итогам переговоров было решено провести обсуждение достигнутых договоренностей каждой из стран отдельно, а после как можно скорее продолжить диалог между заинтересованными сторонами.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня новостная служба TT распространила информацию о том, что шведский министр иностранных дел Анн Линде отказалась комментировать переговоры Финляндии, Швеции и Турции по НАТО в Брюсселе.