Макеевка, ДНР, 21 июня, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими нацистами города Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) получила ранения одна мирная жительница. Об этом 21 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении гражданского лица — женщины 1970 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред.) населенного пункта Макеевка по адресу: улица Семашко, 22», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли из артиллерии населённый пункт Пантелеймоновка в ДНР.