Москва, 21 июня 2022, 16:30 — REGNUM Изменение переговорного формата «5+2» по Приднестровью маловероятно. Об этом 21 июня ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.
«Кишинев открыто оказывает поддержку Украине, Запад накачивает Молдавию оружием и делает все, чтобы полностью ликвидировать российское влияние в стране, где проживает существенная доля русскоговорящих», — заявила эксперт.
В связи с этим политолог считает маловероятным изменение формата переговорного процесса «5+2», ввиду не только прямо противоположной позиции самого Тирасполя, но и общую ситуацию в регионе.
«Разрешение приднестровского конфликта в сугубо западной парадигме с последующим включением Молдавии в состав Румынии или ЕС, а соответственно и НАТО, не соответствует интересам России и не будет способствовать укреплению региональной безопасности» — заключила Харитонова.
Напомним, что ранее вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил о необходимости внесения изменений в переговорный процесс формата «5 + 2», пересмотрев в нём роль США и ЕС.