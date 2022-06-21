Москва, 21 июня, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Изменение переговорного формата «5+2» по Приднестровью маловероятно. Об этом 21 июняИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. ЛомоносоваНаталья Харитонова.

Mid.gospmr.org Переговоры в формате «5+2». 2017

«Кишинев открыто оказывает поддержку Украине, Запад накачивает Молдавию оружием и делает все, чтобы полностью ликвидировать российское влияние в стране, где проживает существенная доля русскоговорящих», — заявила эксперт.

В связи с этим политолог считает маловероятным изменение формата переговорного процесса «5+2», ввиду не только прямо противоположной позиции самого Тирасполя, но и общую ситуацию в регионе.

«Разрешение приднестровского конфликта в сугубо западной парадигме с последующим включением Молдавии в состав Румынии или ЕС, а соответственно и НАТО, не соответствует интересам России и не будет способствовать укреплению региональной безопасности» — заключила Харитонова.

Напомним, что ранее вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил о необходимости внесения изменений в переговорный процесс формата «5 + 2», пересмотрев в нём роль США и ЕС.