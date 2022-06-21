Уфа, 21 июня, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Налоговые льготы намерены предоставить IT-компаниям в Башкирии. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

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Сообщается, что 30 июня депутаты госсобрания региона намерены принять один из антикризисных законопроектов, который был разработан правительством республики для поддержки предпринимательства в условиях действия санкций.

«Предлагается установить для IT-компаний пониженные ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 1% с доходов либо 5% с прибыли вместо действующих сейчас ставок 6% и 15%, соответственно», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что снижение налоговой нагрузки создаст благоприятный режим для IT-сферы и будет способствовать развитию информационных технологий в Башкирии.

Согласно проекту закона, налоговую льготу смогут получить юридические лица, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, применяющие упрощенную систему налогообложения и осуществляющие разработку компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в этой сфере, другие сопутствующие услуги и в области информационных технологий.

Сообщается, что налоговая льгота может быть предоставлена, если перечисленные виды экономической деятельности являются основными и приносят компании не менее 70% всех доходов, а сама компания имеет госаккредитацию.

«Без развития в стране собственных IT-технологий нельзя всерьез говорить об импортозамещении, кибербезопасности и развитии наукоемких отраслей экономики. Для нас критически важно не только заместить программные продукты ушедших с российского рынка крупных IT-компаний, но и преодолеть отставание, обеспечить технологический суверенитет. В текущей ситуации для этого необходима государственная поддержка IT-сектора», — сообщил Толкачев.

Он отметил, что на федеральном уровне принят ряд решений.

«Мы со своей стороны также будем создавать для компаний, работающих в сфере информационных технологий, комфортные условия для ведения деятельности на территории республики», — отметил он.