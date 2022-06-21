Чойский район, Алтай, , 08:01 — REGNUM За минувшие сутки в Республике Алтай выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом. Лидером прироста стал Чойский район (+3), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

Новые носители также зарегистрированы в Горно-Алтайске, Майминском, Онгудайском и Улаганском районах. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 590.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 669, в том числе 621 — от COVID-19, 48 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 20, за весь период – 33 844», — добавили в оперштабе.