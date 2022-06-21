Донецк, , 07:58 — REGNUM Киевские боевики обстреляли из артиллерии населённый пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Пантелеймоновки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 06:20 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Тюменской области с начала спецоперации на Украине и в республиках Донбасса число контрактников выросло в четыре раза.