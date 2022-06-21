Веллингтон, 21 июня, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 5630 случаев локального распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Новая Зеландия

Из них 1663 случая выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг COVID-19 в стране. Также 65 зараженных прибыли в Новую Зеландию из-за границы. Кроме того, за 20 июня в стране зафиксировали 17 случаев смерти среди пациентов с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 362 пациента с COVID-19. Из них четверо находятся в реанимации. Отмечается, что всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 1 276 604 носителей коронавируса SARS-CoV-2.