Челябинск, , 07:54 — REGNUM Житель Сосновского района Челябинской области отдан под суд за разбой и покушение на убийство. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, обвиняемый и его знакомый распивали алкоголь в на территории садового некоммерческого товарищества. Затем они сообщили незнакомому им мужчине о том, что его сын якобы им задолжал. Тот пригласил их в свой дом. Там его избили и похитили имущество на сумму более 200 тыс. рублей.

Потерпевший был без сознания, когда обвиняемый поджог вещи, чтобы сжечь дом и мужчину. Однако гражданин пришёл в себя и потушил пожар. Теперь уголовное дело в отношении одного нападавшего рассмотрит Тракторозаводский районный суд.