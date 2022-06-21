Хабаровск, 21 июня, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В Хабаровском крае вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР получат дополнительную материальную помощь — губернатор Михаил Дегтярёв подписал постановление, согласно которому беженцы могут рассчитывать ещё на 5 тыс. рублей, помимо единовременной выплаты в 10 тыс., которую они уже получили, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Дополнительная материальная помощь потребуется, например, на оформление документов при трудоустройстве.

Заявление о назначении единовременной выплаты можно подать в центр социальной поддержки населения с приложением документов. Перечисление единовременной выплаты произойдёт в течение пяти рабочих дней.

С февраля в Хабаровский край прибыли 606 беженцев, 150 из них нашли работу на предприятиях региона.

Также продолжается сбор гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемерово вернулись бойцы, выполнявшие служебно-боевые задачи в Донбассе.