Амстердам, , 07:52 — REGNUM Власти Нидерландов отменили ограничения на работу угольных электростанций для экономии газа в стране на период с 2022 по 2024 год, сообщается на сайте нидерландского правительства.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Теперь использующие уголь станции могут работать на полную мощность. Указанное решение является частью антикризисного плана, который был разработан правительством королевства, чтобы подготовить королевство к предстоящей зиме.

Согласно документу, власти Нидерландов также обязали газовые компании предоставлять ежедневный отчет о поставках газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня голландская компания Lightyear объявила о том, что осенью 2022 года начнет выпуск «Lightyear 0» — первого в мире серийного автомобиля, оснащенного солнечными батареями.

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