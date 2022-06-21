Амстердам, 21 июня, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Власти Нидерландов отменили ограничения на работу угольных электростанций для экономии газа в стране на период с 2022 по 2024 год, сообщается на сайте нидерландского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Теперь использующие уголь станции могут работать на полную мощность. Указанное решение является частью антикризисного плана, который был разработан правительством королевства, чтобы подготовить королевство к предстоящей зиме.

Согласно документу, власти Нидерландов также обязали газовые компании предоставлять ежедневный отчет о поставках газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня голландская компания Lightyear объявила о том, что осенью 2022 года начнет выпуск «Lightyear 0» — первого в мире серийного автомобиля, оснащенного солнечными батареями.

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