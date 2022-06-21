Красноярск, , 07:51 — REGNUM Вынесен приговор жителю Красноярска, систематически истязавшему проживающую с ним беременную женщину. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 июня в краевой прокуратуре.

Беременность Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что в период с декабря 2020 года по август 2021 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, систематически наносил побои проживающей с ним беременной женщине. По данным прокуратуры, она находилась на его материальном обеспечении.

Суд приговорил красноярца к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже 35-летняя женщина подозревается в истязании годовалой дочери.

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