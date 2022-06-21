Токио, 21 июня 2022, 07:49 — REGNUM Япония выразила протест Китаю из-за захода китайских кораблей в зону спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Об этом заявил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции.
«В этой связи по дипломатическим каналам китайской стороны выразили протест», — заявил он.
Мацуно добавил, что Токио продолжит следить за обстановкой в районе спорных островов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее два корабля морской полиции Китая зашли в зону спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Японские корабли призвали китайские экипажи покинуть район. Других подробностей произошедшего не сообщалось.
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