Токио, , 07:49 — REGNUM Япония выразила протест Китаю из-за захода китайских кораблей в зону спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Об этом заявил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«В этой связи по дипломатическим каналам китайской стороны выразили протест», — заявил он.

Мацуно добавил, что Токио продолжит следить за обстановкой в районе спорных островов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два корабля морской полиции Китая зашли в зону спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Японские корабли призвали китайские экипажи покинуть район. Других подробностей произошедшего не сообщалось.

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