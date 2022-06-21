Токио, 21 июня, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Япония выразила протест Китаю из-за захода китайских кораблей в зону спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Об этом заявил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«В этой связи по дипломатическим каналам китайской стороны выразили протест», — заявил он.

Мацуно добавил, что Токио продолжит следить за обстановкой в районе спорных островов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два корабля морской полиции Китая зашли в зону спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Японские корабли призвали китайские экипажи покинуть район. Других подробностей произошедшего не сообщалось.