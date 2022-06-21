Биробиджан, 21 июня, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Смидовичском районе Еврейской автономии простаивало дорогостоящее оборудование, приобретённое в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Им не пользовались из-за отсутствия расходных материалов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в пресс-службе прокуратуры региона.

Https://belregion.ru Оборудование онкодиспансера

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Простаивал медицинский принтер «DryPix» стоимостью 13 млн рублей, который является частью маммографа. Он был фактически неисправен, рентген плёнка отсутствовала. Нарушение вскрылось при проведении проверки.

«Неиспользование по назначению медицинского оборудования нарушает основной принцип охраны здоровья граждан — доступность и качество медицинской помощи, предусмотренный Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», — констатировали в прокуратуре.

Одного из сотрудников больницы привлекли к дисциплинарной ответственности. По требованию прокуратуры нарушение устранили, оборудование возобновило работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2022 года ситуация с оказанием медицинской помощи жителям Еврейской автономной области была катастрофическая. Долги главной региональной больницы достигли 270 млн рублей. В сосудистом центре отсутствовали основные препараты, необходимые для лечения профильных заболеваний, а торжественно закупленный ангиограф простаивал без расходных материалов. Врачи жаловались на низкие зарплаты и слишком высокую нагрузку из-за нехватки медицинских кадров.