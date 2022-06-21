Октябрьский район, Челябинская область, 21 июня, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Житель Октябрьского района Челябинской области осуждён за мошенничество при получении выплат по безработице. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Деньги

Также ему вменяли незаконное использование паспорта для создания юридического лица. По данным следствия, он за вознаграждение предоставил свой документ для оформления на него фирмы, а затем встал на учёт в качестве безработного и получал пособие.

Суд назначил этому лицу полтора года исправительных работ с удержанием государству 10% заработка. Также с него взыскали незаконно полученные выплаты.