Москва, , 14:18 — REGNUM США не ощущают своего поражения в Молдавии и активно гововят страну к конфронтации. Об этом 21 июня ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Военная техника НАТО в Молдавии Nato. int

«Вашингтон никаким образом не обозначает свои опасения по поводу поражения в Молдавии, даже если эти опасения имеют место», — заявила эксперт.

Если же взглянуть на ситуацию, опираясь на доступную информацию в открытых источниках, пока мы наблюдаем все более активное венно-политическое освоение Западом, в частности, структурами НАТО, территории Молдавии, отметила Харитонова.

Кишинев в интересах Запада и на средства Запада зачищает информационное поле от российского влияния, активно оказывает давление на политическую оппозицию, которая, по мнению правящей элиты каким-то образом может стать проводников российских интересов, напомнила политолог.

«Объявлено о скорейшем перевооружении молдавской армии, в том числе на средства Европейского фонда обороны. Таким образом, в настоящий момент Вашингтон скорее настроен вполне оптимистично в отношении более чем явной прозападной ориентации Молдавии», — заключила эксперт.

Напомним, что некоторые политические аналитики в Молдавии заявили о том, что США опасаются своего поражения в регионе.