Москва, , 13:00 — REGNUM Сегодня, 22 июня стартует показ документального фильма об участниках программы «Активное долголетие» национального проекта «Демография» на мультимедийной онлайн-платформе «СМОТРИМ». Он расскажет три реальные истории пожилых людей, которые, выходя на пенсию, думали, что их ждет грустная старость.

Участники проекта «Московское долголетие» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Благодаря участию в программе «Активное долголетие», они не только открыли свои творческие способности, но и заново полюбили жизнь.

«Люди старшего поколения обладают огромным и очень важным для общества ресурсом: ресурсом знаний, компетенций, жизненного опыта, энергии и готовности помогать», — отметила заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова на презентации итогов второго Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия, который ежегодно проходит при поддержке национального проекта «Демография».

Благодаря национальному проекту для граждан старшего поколения с каждым годом растут возможности для самореализации. Участники программы «Активное долголетие» могут выбрать для себя в зависимости от интересов различные направления.

Например, на курсах компьютерной или финансовой грамотности «университета третьего возраста» пожилому человеку помогут освоить современные гаджеты и обезопасить себя от мошенников.

Самый простой, доступный и универсальный способ обрести здоровье, бодрость и долголетие — заняться скандинавской ходьбой. А творческие кружки помогут раскрыть «дремлющие» таланты. Именно занятие творчеством вернуло к жизни Валерия Карманова, подопечного Центра активного долголетия Ставрополья.

Валерию Евгеньевичу скоро 80, он потерял жену, дети разъехались, возникли серьезные проблемы со здоровьем и, казалось бы, все. Но попав в Центр активного долголетия Ставрополья он постепенно вспомнил как раньше писал музыку, картины и стихи. Более того, Валерий Карманов встретил новых друзей и поклонников творчества. Состоялся его бенефис — студенты читали стихи, Валерий аккомпанировал на синтезаторе, сцена была оформлена свежими картинами.

«Жизнь не кончается, только начинается с выходом на пенсию. Если бы меня не окружали эти люди, которые не толкали бы меня к творчеству, я бы не состоялся никак. Хочется, конечно, пожить еще, как говорил Папанов в фильме, хочется еще поработать», — поделился впечатлениями Валерий Евгеньевич.

«Есть такой термин — успешное старение. Человек не прекращает своего развития. И наша задача — сделать старение не просто активным и здоровым, но сделать его успешным», — рассказывает директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, главный внештатный врач-гериатр Ольга Ткачева.

Благодаря занятиям в Центре активного долголетия Ставрополья другая героиня документального фильма Людмила Грязнова загорелась желанием стать «серебряным» блогером. Ее конек — кулинария. Людмила Ивановна не только имеет в запасе секретные рецепты, но и с радостью пробует приготовить новые блюда. Снимать ролики для интернета ей помогает внук. Розу Дубинскую увлекли танцы, занятия добавили уверенности:

«Я стала ходить красиво. У меня выпрямилась спина. Вот как сейчас. У меня улучшилась осанка. У меня улучшилось настроение. Я стала улыбаться. Лет пять назад, у меня была совсем другая ситуация. А сейчас я, можно сказать, даже расцвела».

Все это подтолкнуло ее к встрече с интересным мужчиной — полковником в отставке, профессором-криминалистом и просто очень заботливым и чутким человеком. Как развиваются романтические увлечения в 60+? Возможно ли встретить любовь?

В документальном фильме рассказывается только три истории о людях, чья жизнь изменилась с выходом на пенсию, а сколько их еще. Наши герои представить не могли, что занятия в программе «Активное долголетие» национального проекта «Демография» принесет им много свежих эмоций, интересные увлечения и новых друзей.

«Если Господь дал здоровье, не надо видеть в возрасте проблему. Ну и отчаиваться. Все время повторять: «Да я уже старая, да я уже старая. Ой, да это не для меня!» — нет, просто жить. Просто жить и наслаждаться жизнью», — рассказывает Людмила Грязнова.

«Я всем женщинам, всем мужчинам, выходящим, готовящимся, вышедшим на пенсию, предлагаю жить активной жизнью, потому что время, когда ты свободен, когда дети взрослые и внуки выросли — это твое самое лучшее время», — считает Роза Дубинская.

А в Алтайском крае активно развивается движение «серебряных» волонтеров. В 53 муниципалитетах региона действуют 130 отрядов, общее число добровольцев превысило две тысячи человек. Они реализуют более 60 уникальных проектов.

Руководитель регионального центра «серебряного» волонтерства Ольга Степанова пояснила: «Волонтерское движение серебряного возраста не возникло внезапно. Всегда были активные люди старшего возраста, готовые помогать. 2018 год был объявлен Годом добровольца, и это послужило стимулом к выходу «серебряного» добровольчества на широкую арену. В этом же году был создан наш центр, задача которого — выявить активных людей и объединить всех в единое движение».

По её словам, особенное место занимает проект «Бабушка на час». Волонтеры серебряного возраста становятся наставниками для неблагополучных семей, семей выпускников детских домов, помогают им в ведении домашнего хозяйства, учат планировать семейный бюджет, дают советы по воспитанию детей. А для детей становятся добрыми бабушками, рассказывают сказки, дарят свою любовь, сердечное тепло и доброту.

Комплексный центр социального обслуживания Артёмовского района (Свердловская область) занимается организацией активного досуга людей старшего поколения и инвалидов более десяти лет. Соцработники даже придумали лозунг: «С активным долголетием отпразднуем столетие!». Идея создания уличного спортивного зала появилась в период действия ограничительных мер, когда находиться в одном помещении нескольким пожилым людям было небезопасно для здоровья. На днях там была установлена уличная спортивная площадка: 12 новеньких тренажёров в сине-зелёном цвете подобраны таким образом, чтобы занимающийся мог охватить все группы мышц. Пол вымощен плиткой из резиновой крошки, над тренажёрами — навес. Предполагается, что пользоваться новой спортивной площадкой будут не менее 500 человек.

«Сотрудники учреждения направили заявку в министерство социальной политики Свердловской области на обустройство уличной площадки тренажерами. Занятия физической культурой на открытом возрасте помогут укрепить физическое и психическое здоровье, уменьшить состояние стресса и нервозности, а также повысить жизненный тонус и социальную активность, улучшить настроение и коммуникативные навыки, расширить круг общения», — рассказала руководитель центра Наталья Сильченко.

Важная задача, которая реализуется в нашей стране благодаря национальному проекту «Демография», — формирование активного долголетия и рост качества жизни граждан старшего поколения. Благодаря национальному проекту во всех регионах действуют специальные программы, которые помогают людям старшего возраста вести активный образ жизни, поддерживать физическую форму и разнообразить свой досуг.

Это обучающие курсы, мастер классы, спортивные занятия или творческие мастерские. Выбрать увлечение по душе и записаться на занятия можно в центре социального обслуживания или центре активного долголетия.