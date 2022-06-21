Кемерово, , 07:42 — REGNUM В Новокузнецке завтра, 22 июня, состоится акция «Свеча Памяти». Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Свечи памяти Omskportal.ru

«Она будет проходить в 8:00 (время местное) на мемориальном комплексе «Тыл фронту», — написал он в своём телеграм-канале. — Также запланировано возложение цветов к Вечному огню Славы. Это дань уважения нашим дедам и прадедам за великий подвиг в годы Великой Отечественной войны».

Кузнецов отметил, что те, кто не сможет посетить мероприятия, могут присоединиться к акции «онлайн» и зажечь свечу на сайте деньпамяти. рф.