Пермь, , 07:39 — REGNUM В Пермском крае назван первый мультистобалльник по ЕГЭ, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Выпускница кунгурского лицея №1 набрала 200 балов по русскому языку и истории. Число стобалльников пополнили ещё трое выпускников.

Трое ребят из пермского лицея №4, очерской школы №1 и Ныробской школы им. А. В. Флоренко получили максимальный результат по экзамену по истории. На сегодняшний день в Пермском крае по результатам семи экзаменов стобалльниками стали 56 выпускников.