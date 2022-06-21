Москва, , 07:36 — REGNUM России следует признать ограничение транзита Литвой в Калининградскую область актом геноцида. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«С Литвой все ясно — это мелкая шпана, которая наглеет, когда не получает отпор. А она его не получала. Вильнюс выслал посла РФ и отозвал своего посла в Москве. Что в ответ — аналогичные меры, разрыв дипотношений? Ничего! В мае сейм Литвы признал Россию государством, которое «поддерживает и осуществляет терроризм», а военную операцию на Украине — геноцидом. И снова никакой реакции — я имею в виду не риторику, а конкретные действия», — отметил Миронов.

А между тем, если исходить из международных конвенций, признание геноцида подразумевает вмешательство с целью его пресечения, пояснил парламентарий.

«То есть нам фактически объявили войну, а мы предпочли этого не заметить. Тогда шпана решила, что может пойти дальше», — констатировал Миронов.

Лидер партии предлагает предпринять ряд шагов.

«Что сейчас можно сделать? Три последовательных шага: признание демарша Вильнюса актом геноцида, разрыв дипломатический отношений и организация гуманитарных конвоев по территории Литвы, если ограничения не будут сняты», — перечислил Миронов.

Меры жесткие, согласился депутат.

«Но чем дальше продолжается бездействие, тем более трудные решения придется принимать впоследствии», — убежден он.

Литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении с 00:00 18 июня транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Министерство иностранных дел России потребовало от Литвы немедленной отмены запрета транзита товаров через территорию страны. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что литовское руководство, введя ограничения по транзиту товаров через Калининградскую область, выполняет указания Европейской комиссии как член Евросоюза.

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