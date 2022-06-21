Красноярск, 21 июня, 2022, 07:36 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали семь лесных пожаров на площади 74 га — в Богучанском, Кежемском и Туруханском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 июня в краевом министерстве лесного хозяйства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

В тушении принимали участие более 80 человек, было задействовано четыре единицы техники, 17 воздушных судов. По предварительным данным, возгорания возникли из-за сухих гроз.

На утро 21 июня в крае действует шесть лесных пожаров на площади 3,1 тыс. га — в Балахтинском, Богучанском, Туруханском и Эвенкийском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе действует особый противопожарный режим.