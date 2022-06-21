Куала-Лумпур, 21 июня, 2022, 07:34 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба малайзийского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в королевстве выросло до 35 735 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 2093 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 542 705 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом к 21 июня в королевстве уже выздоровели 4 481 018 пациентов.

В настоящее время на малайзийской территории числится 25 952 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 23 пациента помещены в палаты интенсивной терапии, из них 18 нуждаются в кислородной поддержке.