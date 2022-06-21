Новосибирск, , 07:34 — REGNUM Новосибирским транспортникам и логистам удаётся обрабатывать даже растущий объём грузов и внешней торговой деятельности. Об этом после заседания штаба по обеспечению стабильного функционирования региональной экономики сегодня, 21 июня, сообщил губернатор Андрей Травников.

Экспорт

«Обсудили ситуацию в важнейшей для Новосибирской области сфере транспорта и логистики, — отметил Травников. — В 2022 году экспорт из Новосибирской области вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Сохраняется широкая география экспорта».

Он уточнил, что новосибирские предприятия и бизнесмены взаимодействуют с 84 государствами.