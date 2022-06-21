Чайковский, Пермский край, , 07:33 — REGNUM В Пермском крае в суд передано уголовное дело о жестоком избиении жителя Чайковского, сообщили в СУ СКР по региону.

Уголовное дело ru.torange.biz

Двух местных жителей обвиняют в незаконном проникновении в жилище и причинении тяжкого вреда здоровью. По данным следствия, в феврале 2022 года пьяный 19-летний горожанин пришел к соседу. На почве возникшей личной неприязни он жестоко избил мужчину, наносы удары ногами по голове и телу. После этого злоумышленник покинул соседскую квартиру.

Однако вскоре молодой человек вернулся со своим знакомым. Выломав часть запертой входной двери, злоумышленники проникли в квартиру и продолжили зверское избиение. Здоровью мужчины причинён тяжкий вред.