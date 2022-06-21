Хартум, 21 июня, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Порт стоимостью $4 млрд будет построен Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) на Красном море в Судане в рамках инвестиционного пакета на общую сумму $6 млрд, сообщил агентству Reuters глава суданской компании DAL Group Усама Дауд Абдельлатиф.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

Объект будет возводиться DAL Group совместно с компанией из ОАЭ Abu Dhabi Ports (принадлежит холдингу ADQ). Порт построят в 200 км к северу от города Порт-Судан, и он включит в себя зону свободной торговли, промышленную зону и международный аэропорт.

Средства из проекта также будут направлены на создание и развитие крупного сельскохозяйственного проекта на сумму $1,6 млрд в городе Абу-Хамад на севере Судана. Кроме того, в стране появится платная дорога протяженностью 500 км и стоимостью $450 млн. Она соединит порт с проектом в Абу-Хамаде.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня электроэнергетическая компания Dewa объявила о том, что строительство гидроаккумулирующей станции (ГАЭС) в городе Хатта (ОАЭ) выполнено на 44%.