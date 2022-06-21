Петропавловск-Камчатский, , 07:32 — REGNUM На Камчатке 36-летний житель Петропавловска-Камчатского попал под уголовное преследование из-за дачи взятки полицейскому, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в краевом СУ СКР.

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Мужчина пытался выкупить у сотрудника полиции ранее изъятое вареное мясо краба. За это он передал ювелирные изделия на сумму более 25 тыс. рублей.

Взяткодатель признался в содеянном.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми суд вынес приговор бывшему главному врачу Пермский краевого специализированного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики.