Тюмень, 21 июня 2022, 07:32 — REGNUM В Тюменской области с начала спецоперации на Украине и в республиках Донбасса число контрактников выросло в четыре раза. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Тюменское время» военный комиссар региона Алексей Куличков.
«Это граждане от 35 до 40 лет, которые уже имели опыт боевых действий. Видели, что происходит на рубежах нашей Родины. Эти парни принимали участие в конфликте на Северном Кавказе, в Сирии», — отметил Алексей Куличков.
Ранее Алексей Куличков сообщал о слагаемых зарплаты участников спецоперации на Украине и в республиках Донбасса. По минимуму, который он представил, получилось 170 тыс. рублей в месяц.
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