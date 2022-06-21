Тюмень, 21 июня, 2022, 07:32 — ИА Регнум. В Тюменской области с начала спецоперации на Украине и в республиках Донбасса число контрактников выросло в четыре раза. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Тюменское время» военный комиссар региона Алексей Куличков.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция России в Донбассе и на Украине

«Это граждане от 35 до 40 лет, которые уже имели опыт боевых действий. Видели, что происходит на рубежах нашей Родины. Эти парни принимали участие в конфликте на Северном Кавказе, в Сирии», — отметил Алексей Куличков.

Ранее Алексей Куличков сообщал о слагаемых зарплаты участников спецоперации на Украине и в республиках Донбасса. По минимуму, который он представил, получилось 170 тыс. рублей в месяц.