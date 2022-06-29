Москва, 29 июня, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Специальная военная операция России по защите населения ДНР и ЛНР продолжается. В числе прочих за последние дни освобождён населённый пункт Тошковка, также завершается освобождение населённого пункта Метёлкино. Завод «Азот» в Северодонецке заблокирован — украинские националисты держат там заложников в лице мирных жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

При этом ВСУ активно продолжают бомбить ряд населённых пунктов в ДНР и ЛНР, таких как Донецк и Северодонецк, а также территорию России, находящуюся поблизости от украинской границы. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о том, что по буровым установкам «Черноморнефтегаза» был нанесён удар со стороны Украины. В результате инцидента были эвакуированы 94 человека, три человека были ранены, судьба ещё семерых пока неизвестна.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.