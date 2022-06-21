Вашингтон, 21 июня, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Автор видеоресурса DIY Perks представил проект, в рамках которого он перенёс начинку консоли PlayStation 5 в корпус толщиной менее двух сантиметров. Ролик был опубликован 21 июня на портале Eurogamer.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

Ключевой деталью сборки является полая медная пластина, при помощи которой автор видео реализовал водяное охлаждение компонентов консоли. Стоит отметить, что в действительности общие размеры устройства получились не такими уж и маленькими (в действительности его размеры больше, чем у обычной PS5), поскольку к консоли с тонким кожухом прилагается ещё один корпус (располагающийся под столом), в котором находятся блок питания, помпа и массивный радиатор.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Sony вскоре может представить «профессиональную» версию контроллера DualSence. Информацией о проекте поделился известный инсайдер Том Хендерсон.