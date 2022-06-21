Энтузиаст создал ультратонкую версию консоли PlayStation 5
Вашингтон, 21 июня, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Автор видеоресурса DIY Perks представил проект, в рамках которого он перенёс начинку консоли PlayStation 5 в корпус толщиной менее двух сантиметров. Ролик был опубликован 21 июня на портале Eurogamer.
Ключевой деталью сборки является полая медная пластина, при помощи которой автор видео реализовал водяное охлаждение компонентов консоли. Стоит отметить, что в действительности общие размеры устройства получились не такими уж и маленькими (в действительности его размеры больше, чем у обычной PS5), поскольку к консоли с тонким кожухом прилагается ещё один корпус (располагающийся под столом), в котором находятся блок питания, помпа и массивный радиатор.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Sony вскоре может представить «профессиональную» версию контроллера DualSence. Информацией о проекте поделился известный инсайдер Том Хендерсон.