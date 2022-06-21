Балашиха, Московская область, 21 июня, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Курсанты Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского из Санкт-Петербурга завоевали звание лучшего младшего специалиста метролога и лучшего метрологического подразделения Вооружённых сил России в рамках конкурса «Армейский запас–2022». Об этом 20 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Alex «Florstein» Fedorov Здание Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского

Конкурс проходил с 13 по 17 июня на базе Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого и включал в себя проверку теоретических знаний и практических навыков. На результаты конкурса значительно влиял и уровень физической подготовленности военнослужащих.

пресс-служба Минобороны РФ «Из 11 команд, представлявших четыре военных округа, Северный флот, Воздушно-космические силы, Ракетные войска стратегического назначения и два военных вуза России, команда Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в составе сержанта Егора Новикова (капитан команды), сержанта Александра Базалетова и курсанта Павла Ткаченко завоевала первое командное место».

В личном зачёте, где за победу боролись 33 военнослужащих, первые три места также заняли представители академии ВКС: сержанты Александр Базалетов и Егор Новиков, а также курсант Дмитрий Саликов.

Как сообщало ИА REGNUM, на учебном полигоне Военной академии РВСН начался финальный этап конкурса на лучшего младшего специалиста-метролога и лучшее метрологическое подразделение, проводимое Управлением метрологии Вооружённых сил России.