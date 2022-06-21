Абакан, 21 июня, 2022, 07:28 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявлено два случая COVID-19, выздоровели 12 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 июня в республиканском правительстве.

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Один носитель коронавируса выявлен в Абакане, ещё один — в Ширинском районе. Всего с начала 2022 года в Хакасии подтверждён 34 281 случай заражения.

На сегодняшний день в республике амбулаторно лечатся 38 (-6) ковид-пациентов, в стационаре — 50 (-5). На аппаратах ИВЛ нет ни одного человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Хакасии выявили три случая COVID-19, выздоровели три человека.