Биробиджан, 21 июня, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Администрация Биробиджана должна заняться вопросами водоотведения на некоторых улицах города. Такое решение приняла прокуратура региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в пресс-службе надзорного ведомства.

Цитата из видео на YouTube Ливень в Ростове-на-Дону

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В зону подтопления в столице Еврейской АО ежегодно попадают улицы Миллера и Текстильная. На этих дорогах отсутствует система отведения воды. После сильных ливней проезд по ним становится невозможен, торговые объекты и предприятия вынуждены останавливать свою работу.

Ранее мэрию уже обязывали через суд решить эти проблемы, но требования инстанции не были выполнены. Дренажная система на улицах не создана, ливневых канализаций нет.

«В связи с этим прокуратурой Биробиджана в адрес главы мэрии города и руководителя Управления ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО внесены представления об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих, а также потребовано принять меры к исполнению принятых по искам прокурора судебных решений», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в мэрии столицы Еврейской автономии выражали озабоченность проблемами функционирования ливневой канализации. Часть канав для схода воды были засыпаны при строительстве частного сектора, пропускной способности действующих труб не хватает, констатировали чиновники.