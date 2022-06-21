Анадырь, , 07:28 — REGNUM Теплоход «Лев Яшин» открыл навигацию-2022 в морском порту Анадыря. Судно с грузом прибыло 19 июня. Теплоход доставил свежие овощи и фрукты, товары длительного хранения, промтовары, стройматериалы и технику, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Чукотки.

Морской порт. Анадырь AlGaman

Читайте также: В Приангарье стартовал северный завоз

Всего прибыло около 3550 тонн груза в 218 контейнерах. После разгрузки «Лев Яшин» отправится в посёлок Беринговский Анадырского района.

Следующим в Анадырь придёт теплоход «Магадан».

22 июня в порт Провидения планирует зайти теплоход «Билибино», который также доставит партию груза в Эгвекинот и Анадырь.

Всего в навигацию планируется завезти в порты Чукотки без учета нефтепродуктов порядка 650 тыс. тонн груза, что на 20% больше, чем в навигацию 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, северный завоз в Иркутской области стартовал вовремя и проходит в соответствии с графиком.