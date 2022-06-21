Кемерово, , 07:21 — REGNUM Кемеровский хладокомбинат, где производят мороженое, заподозрили в несоблюдении элементарных норм санитарии. В социальных сетях появились фотографии якобы с предприятия. Их на условиях анонимности предоставил бывший работник хладокомбината.

Мороженое на палочке (сс) ponce_photography

Он также рассказал, что людей берут «с улицы» без собеседований и медосмотров, нет спецодежды и мыла в туалете, а мороженое сортируют голыми руками.

«С редакцией связался человек, представившийся маркетологом предприятия, который предложил организовать экскурсию по цехам, где якобы работают с соблюдением всех норм. После того как мы предложили оставить телефон для обратной связи, он перестал отвечать на сообщения», — пишет сайт NGS42.ru.

Ранее сообщалось, что в цехах отсутствует контроль за работниками.

Как передавало ИА REGNUM, в кузбасском мороженом обнаружили кишечную палочку.